كيف تستفيد من الوقت الباقي في عمرك؟ مع مراد علي (فيديو)

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة من سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، موضوع إدارة الوقت.

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة من سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، موضوع إدارة الوقت.

وقال علي إنه لا يتفق مع مقولة “الوقت من ذهب”، لأسباب أولها أن الوقت مورد لا يتجدد ولا يمكن تعويضه، موضحًا أن الذهب والمال يمكن تعويضهما.

ورأى أن “الوقت هو العمر” إذ إنه كلّما مضت ساعة منه مضى جزء من العمر.

وتحدّث عن الانطباع السائد بأن الإنسان في العصر الحديث لا يمتلك وقتًا، موضحًا أنه خاطئ، وأن الإنسان في الماضي هو الذي لم يكن يمتلك وقتًا.

وأوضح أن الإنسان الغربي لم يدرك أهمية الوقت إلا في نهاية القرن 19، أما الإسلام فقد نظّم الوقت قبل ذلك بالصلوات الخمس، وجعل فيها طريقة لتنظيم وقت الإنسان، بل إن العبادات كلها رُبطت بالوقت.

ومضى الدكتور مراد إلى أن الإسلام يزرع في الفرد المسلم أهمية الدقيقة الواحدة، سواء من خلال الصلاة أو الصيام، وهو ما لم تفطن له الحضارة الغربية إلا في وقت لاحق.