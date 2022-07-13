تفاكر.. “ماركتينغ الحلال والحرام” مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) البحث في قضية العلاقة بين الاقتصاد والدين من خلال التأكيد في قضية “ماركتينغ الحلال والحرام”.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) البحث في قضية العلاقة بين الاقتصاد والدين من خلال التركيز هذه المرة في قضية “ماركتينغ الحلال والحرام” التي أضحت بنظره ظاهرة جديدة توضح مدى تغلغل القيم الإسلامية في المجتمعات الاستهلاكية.

وقال المرابط إن “ماركتينغ الحلال والحرام” ليست بقضية افتراضية كما أنها ليست تربصًا بالإسلام، ولكنها قضية واقعية تقتضي مقاربة موضوعية، حتى نفهم مستقبل العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب.

واعتبر المرابط أن قضية الحلال والحرام لم تعد فقط حكمًا فقهيًا ينتمي لدائرة الحكم الشرعي، بل أضحت ظاهرة منتشرة في الغرب، وصار بالإمكان الحديث عن اللحم الحلال واللباس الحلال ومواد التجميل الحلال وحتى السياحة الحلال.

وأضاف المرابط أن مفهوم الحلال اكتسح مجالات اقتصادية حيوية، وأصبح ماركة منافسة في سوق الاقتصاد العالمي تتهافت عليه كبريات الشركات العالمية.

واستدل المرابط بسوق الطعام الحلال في السوق العالمية حيث بلغ في العام 2021 نحو 1978 مليار دولار، مضيفًا أن التوقعات تؤكد أن هذا الرقم سيصل 3900 مليار دولار في العام 2027.