سلسلة أمثالنا.. “الأضحية والفتة” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (الأضحيّة والفتّة).

وفي الحلقة، قال شبراوي: دخل الإمام الشعبيّ على أبي عمرو وتحدثا مليًّا، ثم قال الشعبي: أعندك تحفة؟ فقال: نعم، أي التحفتين أحب إليك، أتحفة إبراهيم أم تحفة مريم؟ فقال: تحفة إبراهيم عهدي بها الساعة (يعني اللحم)، ولكن ائتني بتحفة مريم فأتاه بالرطب.

وتابع: “اللحم سيد الطعام” وفق ما تعارفوا عليه، وقيل: من لم يأكل اللحم أربعين يومًا نقص عقله، وقيل: من تركه أربعين يومًا ساء خلقه، وقيل “المرق أحد اللحمين”، وقيل لأعرابي: أي الطعام أطيب؟ قال “ثريدة دكناء”.

واستطرد: تحت عنوان اجتلاء العيد، يصور لنا الرافعي ذلك -في (وحي القلم)- بقوله “يومٌ تعمُّ فيه الناسَ ألفاظُ الدعاء والتهنئة مرتفعةً بقوةٍ إلهية فوق منازعات الحياة، ذلك اليوم الذي ينظر فيه الإنسان إلى نفسه نظرةً تلمحُ السعادة، وإلى أهله نظرةً تبصر الإعزاز، وإلى داره نظرة تدرك الجمال، وإلى الناس نظرة ترى الصداقة، ومن كل هذه النظرات تستوي له النظرة الجميلة إلى الحياة والعالم؛ فتبتهج نفسه بالعالم والحياة”.

وأضاف: لكن الإكثار من اللحوم يضر البدن، يقول الحارث بن كَلَدَة طبيب العرب “الأكلُ فوق المقدار يضيّق على الروح ساحتها”، وفي الصومال يقال “العيد عيد العافية”، إذ لا شيء يعدل الصحة والعافية.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.