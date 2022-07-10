ما هو أغلى مورد في العالم وكيف تحافظ عليه؟ مع مراد علي (فيديو)

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة من سلسلة الإدارة الناجحة بعنوان “أغلى مورد في العالم، كيف تستفيد منه وتحافظ عليه؟”.

وقال علي إن الإدارة الناجحة للشركات والمؤسسات تقوم على 6 عناصر مترابطة هي البشر والمادة والمال والأفكار والوقت والمعلومات.

وأضاف أن المعلومات وإدارتها بالشكل الجيد أصبحت اليوم العنصر المُعوَّل عليه لتحقيق الربحية المضمونة مستدلًّا في ذلك بتجربة شركة “سيمنس” العالمية.

وكشف علي أنه بالرغم من تهم الفساد التي طالت شركة سيمنس في أكثر من مكان في العالم، فإنها تُعد من الشركات الأكثر نجاحًا على الصعيد العالمي، إذ وصلت قيمتها المالية إلى 140 مليار دولار، وقامت عام 2021 بتعاقدات مالية وصلت إلى 73 مليار دولار.

وربط الدكتور مراد علي نجاح الشركة عالميًّا بقوتها في تدبير مواردها البشرية التي وصلت إلى 303 آلاف موظف وربطهم جميعًا بالعلم والمعرفة.

وقال إنه منذ عام 1996 نجحت الشركة في تأسيس منصة رقمية عبارة عن مستودع معارف مشترك بين جميع موظفي الشركة الموزعين في القارات الخمس، إذ تسهم المعلومات المشتركة المنقولة بسرعة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وخلص علي إلى أن سلطة وقيمة البيانات ستحل محل النفط والغاز، وأن قيمة البيانات ستمثل 30% من إيراداتها المالية.

وقال إن من يملك المعلومة في المستقبل سيكون قادرًا على اغتنام فرص استثمارية كبرى، مؤكدًا أن القائد الناجح هو الذي يمكنه الاستفادة من الأفكار المشتركة لموظفيه لصياغة صفقات ناجحة.