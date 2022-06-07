كيف تخسر أموالك؟.. مع مراد علي (فيديو)

تحدّث الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة عن إدارة الموارد المالية.

وقال علي “المال هو عصب الحياة، لذلك مهم جدًّا على كل مدير محنك وقائد حكيم، إدارة المال بشكل رشيد وتوظيفه بطريقة صحيحة”.

وأشار إلى نماذج عديدة لأشخاص بدّدوا ثروات شركاتهم أو دولهم “من أشهرهم بنك ليمان براذرز الذي أُسِّس عام 1850 في أمريكا، وكان أحد أكبر 4 بنوك استثمارية في البلاد، ووصلت أصوله عام 2008 إلى 691 مليار دولار”.

وأوضح أن البنك الذي يدير هذه الكمية الضخمة من الأموال انهار سعر سهمه من 85 دولارًا إلى 10 سنتات فقط خلال شهور قليلة ليعلن إفلاسه.

وبعد ذكره العديد من النماذج، قال علي “نصيحتنا لكل قائد أو مدير، ادرس وضعك المالي بشكل جيد، ولا تدخل في مغامرات كبيرة”.

وأضاف أنه رغم أهمية المخاطرة، فإنها يجب أن تكون محسوبة مبنية على دراسات وليست اجتهادات سريعة وانفعالات.

وتابع علي “قادة كُثر يدفعهم حماسهم وحبهم للظهور إلى قيادة شركاتهم نحو الإفلاس، ورؤساء يقودون شعوبهم إلى الفقر”.

وتطرّق في ختام الحلقة إلى الجانب الديني للإدارة المالية، وحث الإسلام على حُسن إدارة المال.

وقال “كلّنا -أفرادًا ومديرين وقادة- سنُسأل: هل كسبنا الأموال عن طريق شرعي أم غير شرعي، وفيمَ أنفقناها؟”.