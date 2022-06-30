“تفاكر”.. كيف ابتلع الاقتصاد الدِين وما علاقة “بابا نويل”؟ (فيديو)

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تفاكر تناول الدكتور مصطفى المرابط كيفية تشكل المخيال الديني، وعلاقة الاقتصاد بالدِّين ضاربا مثالا بـ”بابا نويل”، الذي تحول من شخصية دينية إلى شخصية دعائية.

وتحت عنوان “كيف يتشكل المخيال الديني اليومي؟”، قال المرابط في حلقته الجديدة إن الاقتصاد ابتلع الدين، ولم يلبث أن يستثمر في المعتقدات الدينية للناس، سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام.

وتوقف المرابط عند قصة “بابا نويل” أو “سانتا كلوز”، وقال إن القصة تعد إحدى أخطر التجليات لابتلاع الاقتصاد للدين.

وأضاف أن ظاهرة “بابا نويل” بدأت في القرن التاسع عشر، وهنا نتحدث عن الظاهرة وليس عن أصلها، إذ أن أصول الشخصية ترجع للقديس نيكولاس المرجعية الدينية الأبرز في القرن الرابع الميلادي، حيث كان شخصية مضحية تحاول إسعاد الناس.

وأشار إلى شخصية “بابا نويل” تحولت إلى شخص عجوز يزور الأطفال ليلة عيد الميلاد ويوزع الهدايا، واختار ليلة الكريسماس، ليبتعد عن الخلافات بين المذاهب المسيحية.

وبعد ذلك، تحول “بابا نويل” إلى شخصية تشارك في الإعلانات التجارية، وتستخدمها الشركات الكبرى للدعاية، ومحاولة ربط الشخصية الدينية بالمنتج الذي يصنعونه.