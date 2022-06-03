سلسلة أمثالنا.. “ظن الرجل قطعة من عقله” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (ظَنُّ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ مِنْ عَقْلِهِ).

وفي الحلقة، قال شبراوي “الظن التقدير والتصور، ضربٌ من الاعتقاد يجمع بين الشك واليقين، لكنه يقين تدبر، تقول ظننتُ بك الخيرَ فكنت عند ظني: أي قدَّرت أنك خيِّرٌ فكنتَه”.

وتابع: المقصود من المثل أن يستعمل المرء ظنه في الأمور اعتمادًا على تجربته في الحياة، و”العاقل من يرى بأول رأيه آخر الأمر”، وظن العاقل خيرٌ من يقين الجاهل، ولذلك قالوا “من لم ينفعك ظنه لم ينفعك يقينه”.

واستطرد: في الإصابة بالظن قيل “كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجارب”، وقيل “العقل الإصابةُ بالظن”، وقد روى الزمخشري “ظن العاقل كهانة”، ورواه كذلك الثعالبي في (التمثيل والمحاضرة)، والمراد أن العاقل يُقدّر لك الأمر تقديرًا دقيقًا كتقدير العالم الخبير ببواطن الأمور.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.