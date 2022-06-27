هل يشجع مديرك الإبداع أم يقتله؟ خبير للإدارة الاستراتيجية يجيب (فيديو)

قال الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- إن الأفكار مورد هام وأساسي في إدارة الشركات والدول مشددًا على ضرورة أن يهتم بها المديرون والقادة.

وأفاد مراد علي بأن شركة (أمازون) هي أكثر شركة في العالم تنفق على الأبحاث، وبلغ ما أنفقته عام 2021 ما يعادل 56 مليار دولار، فيما أنفقت شركة (هواوي) الصينية 22.1 مليار دولار.

ودعا مراد المديرين والقادة إلى تشجيع الإبداع والابتكار في مؤسساتهم من خلال إشاعة أجواء الحرية وقبول الرأي الآخر وتشجيع طرح الأفكار المختلفة.

وركّز مراد على أهمية الأفكار والتطوير، وأوصى بعدم استبعاد أي فكرة وإن كانت خارج الإطار المعتاد، ورأى أن إيجاد فرصة في الأزمات أمر مرجح.

وأورد خبير الإدارة الاستراتيجية في حلقته أن البنك الدولي أفاد بأن الدول الأوربية تنفق 2.2٪ من دخلها القومي على البحث والتطوير معتبرًا أنها نسبة كبيرة، في حين تنفق الدول العربية -بحسب البنك- 0.6% فقط من دخلها على البحث والتطوير، وهي نسبة ضعيفة.