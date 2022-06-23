“تفاكر”.. كيف يبتلع الاقتصاد الدين؟ (فيديو)

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تفاكر تناول الدكتور مصطفى المرابط علاقة الاقتصاد بنظام الدين والاجتماع بالرجوع إلى التاريخ القريب ثم تناول الواقع الحالي.

فإرهاصات علاقة الدين بالاقتصاد- أو بشكل أدق علاقة الاستهلاك بالدين- بدأت مع دين المسيحية، إذ لا يمكننا فهم ابتلاع الاقتصاد للدين دون فهم كيفية نشأة البروتستانتية في الغرب تحديدًا.

ومع البروتستانتية نشأ ما يسمى بـ “الاقتصاد الديني” مع آدم سميث، ثم بلغ نضجه مع ماكس فيبر وكتابه الشهير (الرأسمالية والروح البروتستانتية).

وفي هذا الصدد قال ماكس فيبر إن “البروتستانت أسهموا نسبيا في ملكية الرأسماليات وفي الإدارة وفي أملاك كبار رجال الأعمال داخل المؤسسات الصناعية والتجارية الحديثة الكبيرة”.

وهذا يعني أن البروتستانت كانوا عصب الاقتصاد وقتها، إذ نضالوا لتوفير أفضل الظروف للتقدم من الناحية الاقتصادية، لكن المهم في طرح ماكس فيبر هو بيانه كيف أن الرأسمالية نظام أخلاقي قبل أي شيء آخر، مما توافق مع التوجه الإصلاحي البروتستانتي.

ومن هنا لاحظ ماكس فيبر أن أصحاب المال والتجارة في ألمانيا أغلبهم من البروتستانت مقابل قلة من الكاثوليك، فكان النمو الاقتصادي يمشي بالتوازي مع الإصلاح البروتستانتي بألمانيا، مما دفع الكثير من الألمان إلى التخلي عن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية الداعية إلى الزهد وتبني الكنيسة البروتستانتية من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي.

والرغبة في العمل من أجل الكسب والربح ليس فعلا رأسماليا وإنما ينبع من الغريزة الإنسانية، لكن الرأسمالية قامت بعقلنة هذه الغريزة، والعلاقة بين الاقتصاد والدين قديمة لم تبدأ حصرا مع البروتستانتية ولكنها أضفت طابعا عقلانيا عليها.

ولو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا عدد من المصطلحات تنتمي لعالم الاقتصاد مثل الحساب والجزاء والشراء وغيرها، لكن القرآن أخرجها من دائرة التعامل بين الناس إلى دائرة التعامل مع الله، ولا يختلف الأمر في اليهودية والمسيحية.

ومن هنا فعلاقة الدين بالاقتصاد كانت دائما متشابكة، فالدين لم يتردد في استعمال قاموس الاقتصاد في المجال الإيماني، ولكن الجديد هنا هو استعمال الاقتصاد لقاموس الدين.

فلم نعد اليوم نتبين الخط الفاصل بين اللغة الدينية واللغة الاقتصادية، وسار شائعا في الخطاب الاقتصادي المعاصر مفردات دينية لإضفاء صبغة القداسة على مؤسسات الاقتصاد وظواهره من قبيل “الكنيسة أو المعبد” مقابل “البنك” أو “البورصة”، و”القديسين والرهبان” مقابل “مدراء البنوك”، و”المؤمنون” مقابل “المساهمين” وغيرها من التقابلات.

وبالتالي فإن الرأسمالية ارتقت بالأنشطة الاقتصادية من مستوى التلقائية إلى مستوى التدبير بابتكار منظومات عقلانية ستعمل فيما بعد على أن تسلعن كل شيء بما في ذلك الدين والإيمان.