تفاكر.. كيف ابتلع الاقتصاد الحرية؟

أجاب الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) على سؤال “كيف ابتلع الاقتصاد الحرية؟”.

أجاب الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) على سؤال “كيف ابتلع الاقتصاد الحرية؟”، موضحا أن الاستمرار في الحديث عن مجتمع الاستهلاك هو دليل على خطورة الموضوع.

وأفاد المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- أن الأمر يتعلق بمنظومة قيمية شاملة لها فلسفتها للحياة تستمدّها من الرأسمالية.

وسمى رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني منظومة الاستهلاك بـ”شريعة العصر”، مشيرا إلى وصف أنطوان سبير لها بـ”أخلاق العصر”.

واعتبر المرابط أن منظومة مجتمع الاستهلاك لم تترك مجالًا من المجالات المتصلة بالحياة الوجودية إلا وبصمته بروحها.

ويقدّر المفكّر أخطرها بـ”ارتهان حرية الإنسان للاستهلاك”، مشيرًا إلى مقولة المحلل النفسي رولان غوري، الذي قال “ربما الأخطر والمرعب في الأمر هو عندما تكون حريتنا ثمنا للمتع التي يعد بها السوق”.

وأفاد أن خطورة منظومة الرأسمالية، هي قدرتها على تحويل كل شيء بالمراهنة، خصوصا على المضمون أو الجوهر دون التضحية بالضرورة بالشكل.