كيف تتعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار؟ مع مراد علي (فيديو)

تحدّث الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة عن كيفية التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح (علي) أن العالم سيعاني كثيرًا خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع نمو الاقتصاد العالمي.

وتابع “لا أحد يعرف بالضبط أين سيكون الاقتصاد العام المقبل بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 – 1.75%.

والأربعاء الماضي، قال الفيدرالي في بيان إن التضخم لا يزال مرتفعًا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.

وقال إن “غزو روسيا لأوكرانيا تسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة”، مضيفًا “يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًّا إضافيًّا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي”.

وأوضح علي أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة يشكل عبئًا على الأفراد، لأنه يرفع تكلفة المعيشة ويقضي على المدخرات وعوائد الاستثمار.

وحث على ضرورة ترشيد النفقات وتجنب شراء السلع غير الضرورية وكذلك عدم الحصول على قروض جديدة.

ونصح (علي) بضرورة تنويع المدخرات العائلية الخاصة ما بين الدولار والذهب لمعالجة ارتفاع نسب التضخم.