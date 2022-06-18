سلسلة أمثالنا.. “ملحه على ركبته” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (مِلْحُهُ عَلَى رُكْبَتِهِ).

وفي الحلقة، قال شبراوي: يقال للرجل إذا كان سيئ الخلق يغضب من كل شيء “ملحه على ركبته”، أي أدنى شيءٍ يُبدّده، وقال ابن الأعرابي يقال (ملحه على ركبته) إذا كان قليل الوفاء، وعند صاحب (تاج العروس) من المجاز “فلانٌ ملحه على ركبته”، والصواب بالتثنية (ملحه على ركبتيه).

وتابع: المِلح يُذكر ويؤنث، قال الحريري في (درة الغواص) الملح مؤنثةٌ في أكثر الكلام، فلهذا قال مسكين الدارمي في امرأته (لا تلُمها إنها من أمةٍ/ مِلحها موضوعةٌ فوق الركب)، وقد نُطِق في بعض اللغات بتذكيره.

واستطرد: أجود الوجوه ما ساقه الميداني بقوله الملح ههنا اللبن والرَّضَاع، و(ملحه على ركبته) أي لا يحافظ على حرمة ولا يرعى حقًا، كما أن واضع اللبن على ركبته لا قدرة له على حفظه.

وأضاف: في (مقاييس اللغة)، العربُ تسمي الشحم مِلحًا، فتقولُ (أملحتُ القِدرَ) إذا جعلت فيها شيئًا من شحم، وعليه فمعنى بيتي الدارمي أن هم امرأته السمن والشحم، ويُضرب المثل -على ما قاله ابن فارس- لمن لا يطمح لمعالي الأمور.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.