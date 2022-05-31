هل مديرك قائد فاشل؟ مع مراد علي (فيديو)

نشر الدكتور مراد علي -استشاري الإدارة الاستراتيجية- حلقة جديدة عبر قناته على يوتيوب بعنوان “هل مديرك قائد فاشل”؟

وتعد القيادة الجيدة ضرورة بالغة لإنجاح المؤسسات حيث يعتبر المدير المسؤول عن تسهيل الشغل وظروف العمل والتواصل بين العاملين في المؤسسة.

وأفاد علي بأن القيادة الجيدة باتت ضرورة لشدة تأثيرها على المواقف الإيجابية التي يمكن أن تظهر من العاملين.

وأوضح علي أن معظم الدراسات أكدت أن الفريق الذي يتم إدارته بجودة وفعالية يحظى بالمزيد من التناغم وبالتالي يكون قادرًا على العمل بإنتاجية عالية.

وتابع أن مؤسسة غالوب العالمية أجرت دراسة قديمة كشفت عن التالي:

18% فقط من المديرين الحاليين هم من لديهم المهارات المطلوبة للإدارة و82% منهم يفتقدون للمهارات الضرورية للقيادة والإدارة.

تواجد مدير ذو كفاءة ولديه مهارات قيادية يرفع إنتاجية الموظفين بنسبة 22% كما يرفع ولائهم للمؤسسة بنسبة 30% فضلا عن خفض معدل الاستقالات بنسبة 19% مما يؤدي إلى زيادة أرباحها بنسبة 48%.

وأوضح علي أن إحدى الدراسات في الولايات المتحدة كشفت أن الاقتصاد الأمريكي يخسر ما بين 319 إلى 400 مليار دولار سنويًا نتيجة للإدارة السيئة في المؤسسات والشركات.

وأضاف من المهم أن يجيد القائد التواصل مع الآخرين والاستماع إليهم.

وأشار علي إلى أن القائد الجيد يعلم أنه لا يستطيع إنجاز كل شيء بمفرده كما أن العمل الجماعي هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح.