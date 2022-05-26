تفاكر.. كيف تحوّلت السلعة إلى نجم يخطب الإنسان ودّه؟ (فيديو)

وصف الدكتور مصطفى المرابط في الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) التسويق بالفلسفة التي تبحث عن الرمزية وراء المنتج.

وصف الدكتور مصطفى المرابط في الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) التسويق بالفلسفة التي تبحث عن الرمزية وراء المنتج.

وذهب رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني إلى أن هناك من يعتبر السلعة نجمًا يخطب الإنسان ودّه.

وقال إن السلعة تحتاج أن نحيطها بهالة تحوّلها إلى رمز، من خلال الألوان مثلا والروائح والشكل أو التغليف والتعبئة، لتجذب انتباه المستهلك.

وأظهر المرابط عن طريق استخدام عدد من التقنيات والتجارب، أن اتخاذ القرار من طرف المستهلكين وعملية الحفظ والتذكر وميولهم في التفضيل والاختيار ناتج عن عملية لا شعورية.

وأفاد بأن الإقبال على منتوج لا تكون بسبب قيمته الذاتية، كالجودة مثلا، إنما من خلال ما يحمله من رمزية وما يحيل إليه من وجاهة ونفوذ، وأن “على هذه الرمزية يتم التنافس حد الحرب”.