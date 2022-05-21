سلسلة أمثالنا.. “المرء يعجز لا المحالة” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (المَرْءُ يَعْجِزُ لا المَحَالَةُ).

وفي الحلقة، قال شبراوي: إن أول من قال هذا المثل هو أكثم بن صيفي حكيم العرب، وأراد بذلك أن يحث أبناءه -في وصية طويلة- على متابعة أهدافهم في الحياة.

وأضاف: المحالة في المثل من الحيلة، وفي ذلك يقول البكري “العرب تقول ما له حيلة ولا محالة ولا حول ولا حويل كلها بمعنى واحد”، والكلام المحال ما عُدِل به عن هدفه، وقد يقال المثل (المرءُ يعجز لا محالة)، أي ل بد من ذلك.

واستطرد: المراد أن الإنسان هو الذي يضيق خُلقه عن متابعة الأمور ويعجز عن ملاحقتها، ولذلك قال الميداني “لا تضيق الحيل ومخارج الأمور إلا على العاجز”، ولذلك قالوا “الحاجة تفتق الحيلة، وهي أم الاختراع”.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.