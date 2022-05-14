ما هي حدود الخصوصية؟.. مع مراد علي (فيديو)

تحدّث الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة عن الخصوصية وحدودها.

تحدّث الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة عن الخصوصية وحدودها.

وقال علي إن كلمة “خصوصية” في حد ذاتها ابتكار حديث نسبيا، بدأ في أوائل القرن التاسع عشر لكن الفكرة قديمة قدم التاريخ.

وأشار إلى الخصوصية في عصر الإسلام وكذلك في العصور الوسطى وسيطرة الكنيسة في أوربا.

وأوضح أنه بداية من عام ١٩٦٨ بدأ العالم يهتم بحماية المعلومات الشخصية وخصوصية الأفراد، مشيرا إلى أن السويد كانت أول دولة تصدر قانون لحماية البيانات الشخصية عام ١٩٧٣وتلتها ألمانيا عام ١٩٧٧، ومن ثم باقي الدول.

وأشار إلى أنه في عام ٢٠٠٨ كان هناك ممرضة فنلندية بسيطة أصيبت بالإيدز، وفوجئت بعلم زملائها في المستشفى بالموضوع، وذلك عبر الدخول إلى ملفاتها الطبية.

وقال إن الممرضة رفعت قضية ضد المستشفى، وحكمت محكمة حقوق الإنسان الأوربية لصالحها لأن المستشفى لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية سرية ملفات الممرضة كمريضة.

وقال إن في دستور مصر، المادة ٥٧ تنص على أنه “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرِها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولايجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب”.

وأوضح أن “حياتنا الشخصية ليست عملا فنيا أو لوحة في متحف عام متاحة للتقييم، هذه حياتنا الخاصة وشخصايتنا، ومن قواعد الاحترام عدم إبداء الرأي فيهما إلا بإذن”.

وختم علي بقوله “التكنولويجا الحديثة تغرينا أن نخترق خصوصيات الأخرين، لذلك يجب علينا أن لا نرضخ للخلافات السياسية أو الإغراءات الإعلامية ونجعلها تدفعنا للتنازل عن أخلاقنا”.

وأضاف “لا يمكن أن نقبل بالتجسس، لا يصح أن نرضي بتتبع عورات الناس، يجب رفض وإدانة هذه السلوكيات المشينة”.