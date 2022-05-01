إيلون ماسك وشراء تويتر.. مع مراد علي (فيديو)

تحدّث الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة عن نجاح الملياردير الأمريكي، أغنى رجل بالعالم، إيلون ماسك بالاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وتساءل علي عن جدوى استحواذ ماسك على تويتر في ظل تحقيق الشركة خسارة مالية قدرها 221 مليون دولار العام الماضي، لافتا إلى أن الأخير وعد بالمزيد من حرية الرأي والتعبير وحذف الحسابات الوهمية.

وأعرب علي عن أمله في أن تسمح منصة تويتر بالتضامن مع قضايانا العربية والإسلامية (القضية الفلسطينية نموذجا).

وأبدى علي تخوفه من شخصية ماسك غريبة الأطوار الذي قام بتدخين الماريغوانا أثناء بث حي عبر الإنترنت في 2018، فضلا عن مواقف أخرى.