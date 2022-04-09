سلسلة أمثالنا.. “تجنّب روضة وأحال يعدو” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب.

وفي الحلقة، قال شبراوي: الأمثال زينةُ الكلام، في كتابه (العمدة)، يقول ابن رشيق القيرواني “المثل السائر في كلام العرب كثيرٌ نظمًا ونثرًا، وأفضله أوجزه، وأحكمه أصدقه”، ومن قبله قال عبد الله بن المقفّع “إذا جُعِلَ الكلامُ مثلًا كان أوضَحَ للمنطق، وآنقَ للسمع، وأوسعَ لشعوبِ الحديث”.

وأضاف: الأمثال وسيلة بلاغية فعالة في وسائل الاتصال المكتوبة والمحكية، تتضمن خبراتٍ يوميةً وملاحظاتٍ شائعةً بلغةٍ اصطلاحيةٍ موجزة، وعند القلقشندي “ولما كانت الأمثال كالرموز والإشارة التي يُلوَّح بها على المعاني تلويحًا، صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارا”.

واستطرد: يأتي المثل في معرض التقريع والتوبيخ، والمراد أن الشخص قد ترك الخير واختار الشقاء، ولا يكون ذلك إلا من الحمق، ولذلك قالوا: أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها، وقالوا فلانٌ هذا جنونُه مجنون، وقالوا أحمق من هَبَنَّقة، وأحمق من نعامة.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.