تفاكر.. الزواج الكاثوليكي بين الديمقراطية والسوق (فيديو)

قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) إن الديمقراطية الليبرالية قدّمت نموذجًا بدا مغريًا وقويًا في محو مخلّفات الأزمة.

وأوضح المرابط في برنامجه -الذي يسلّط الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- أنه بسقوط الإيديولوجية الشيوعية أعلنت الإيديولوجية الليبرالية كأفق نهائي لتطوّر البشرية.

وأشار المرابط في الحلقة التي حملت عنوان “الديمقراطية والسوق: أية علاقة؟” إلى مفهوم الزواج الكاثوليكي بين الديمقراطية والسوق، مضيفًا أنه يستحيل تصوّر ديمقراطية من دون رخاء، فيما يستحيل تصوّر سوق منتجة من دون ديمقراطية.

ووقف المرابط عند الوهم أو السراب الذي كانت تتشبث به الإنسانية، بثقتها في “التحالف الحيوي والمصيري والتكاملي بين السوق والديمقراطية”، ليتبين أنه تحالف غير تكاملي ومناف للديمقراطية.