سلسلة أمثالنا.. “يد واحدة لا تحمل بطيختين”مع شاب راوي على يوتيوب (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب.

وقال شبراوي في الحلقة -التي تحمل عنوان “يد واحدة لا تحمل بطيختين”- إن المثل صورةٌ صادقةٌ لحياة الأمم، وخلاصة خبرات عميقة، يعكس جزءًا من تاريخ الشعوب، وهو مفتاحٌ لفهم الشخصية القومية.

وتابع “مفهوم المثل ثابتٌ من لغة إلى أخرى لا يختلف، كلماته قصيرةٌ سهلة التداول بين العوام والخواص، يُفهم دون حاجة إلى شرح، وفي (الكليات) يقول أبو البقاء الكفوي: المثل أبلغُ من الحكمة”.

واستطرد: يقال “يدٌ واحدةٌ لا تحمل بِطيختين”، والبطيخة بكسر الباء، وإن نطقناها في اللهجة المصرية بالفتح، وهو المشهور في مصر بشكله ومذاقه، لكن في العراق يُطلق لفظ البطيخ على فاكهة الشمام.

وسلسلة (أمثالنا) تناقش الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، فضلًا عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامهم.