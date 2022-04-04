مراد علي و”كأس العالم للفاشلين” (فيديو)

ناقش الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وخروج المنتخب المصري على يد نظيره السنغالي بركلات الترجيح.

وتطرّق (علي) في بداية حلقته إلى تصريح لمدرب ليفربول يورغن كلوب، قال فيه إن “هناك أشياء أكثر أهمية في العالم من لعبة كرة القدم الجميلة” وإن “الكرة مجرد لعبة وظيفتها تسلية الناس ومنحهم المتعة، وتوجيه طاقة الشباب وحب التنافس بين البشر في اتجاه إيجابي، بعيدًا عن الصراعات والحروب”.

وأشار مراد علي إلى دور الرياضة في المساعدة على مد الجسور بين الدول والشعوب، مثلما حصل في بداية السبعينيات فيما أطلِق عليه “دبلوماسية تنس الطاولة” بين الولايات المتحدة والصين.

وقال مراد مستنكرًا إن هناك من يحوّل المباريات إلى “حرب”، في حين أن الفوز بالبطولات لا يغيّر مصير دول ولا يحدد مدى تقدمها.

وانتقد ما قال إنها محاولات من وسائل الإعلام والمسؤولين لتبرير خروج مصر من التصفيات.

وأضاف أن لاعبي المنتخب المصري لم يعترضوا على استخدام مؤشرات الليزر من جانب جماهير السنغال.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية هي وجود ثقافة راسخة لدي بعض النخب والمسؤولين في مجتمعاتنا برفض تحمّل المسؤولية عن الفشل.