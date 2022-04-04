سلسلة أمثالنا.. “رضا الناس غاية لا تُدرَك” مع شاب راوي على يوتيوب (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب.

وقال شبراوي في الحلقة -التي تحمل عنوان “رضا الناس غاية لا تُدرَك”- إن المثل في اللغة يعني الشبيه والنظير، وقال علي بن خلف الكاتب “المثل تشبيهٌ سائر”، وقال ابن سلّام “المثل كنايةٌ من غير تصريح”.

وتابع “والأمثال مادة تقترب فيها اللهجات من الفصحى، لذلك نادى بعض أهل العلم بتدريس الأمثال الفصيحة في المراحل التعليمية المبكرة، حتى يكتسب الطلاب حصيلةً لغويةً ويتقرّبون إلى اللغة بشكل غير مباشر عبر بوابة عالم الأمثال الماتعة”.

وأضاف “في (مجمع الأمثال)، أورد الميداني المثل (رضا الناس غايةٌ لا تُدرَك)، ثم اخترع الناس أمثالًا قريبة منه على اختلاف لهجاتهم وإن لم يُخِلّوا بمعنى المثل الأول، فقالوا: رضا الناس دوخة راس، وقالوا: رضا الناس محال، وقالوا: رضا الناس عذاب، وقالوا: اعمل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس”.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.