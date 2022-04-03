أمثالنا.. سلسلة جديدة من “شاب راوي” على يوتيوب (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة (أمثالنا) عبر قناته “شاب راوي” على يوتيوب.

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة (أمثالنا) عبر قناته “شاب راوي” على يوتيوب.

وقال شبراوي في الحلقة التي تحمل عنوان “الطبع غلاب”، إن أربعة شروط توافرت في الأمثال وأكسبتها انتشارًا وبقاءً على مر السنين، وتتلخص في اللفظ الموجز والمعنى المقصود وحُسن التشبيه وجودة الكناية.

وتابع “الأمثال مادة غزيرة في كلمات قليلة، يستعملها الناس في أغلب جوانب حياتهم، إن أرادوا تفسيرَ موقف، أو تحليلَ مشكلة، أو إجمالَ خبرةٍ، أو استعصى عليهم أمر، أو أعيتهم الحِيل ولم يجدوا من الكناية بدًا”.

وأضاف: الطبع يغلب التطبّع، يقولون (الطبع غلاب) على صيغة المبالغة، وفي العامية المصرية ربما زادوها فقالوا “نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب”، و”ابن الديب ما يترباش”، وقالوا “رجعت ريما لعادتها القديمة”.

وسلسلة (أمثالنا) تناقش الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، فضلًا عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامهم.