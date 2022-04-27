سلسلة أمثالنا.. “ليس الخبر كالعِيان” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (ليس الخبر كالعِيان).

وقال شبراوي: يُروى هذا المثل “ليس الخبر كالعيان” وكذلك “ليس الخبر كالمعاينة”، وقد رواه أبو عبيد في معرفة الأخبار وصحتها على أنه حديث، وقال الزمخشري يُروى “المخبر كالمعاين”.

وأضاف: روى المفضل بن سلمة صاحب الفاخر عن الميداني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أول من قال ذلك، ومن الأمثال النبوية كذلك “يا خيل الله اركبي، مات حتف أنفه، الآن حين حمي الوطيس، لا ينتطح فيها عنزان”.

وتابع: المراد بالمثل أن المعنى قد ينتقل ويشيع وهو خلاف الواقع، والمعاينة أصح وأوكد، ولذلك قال عنترة الفوارس (أنا العبدُ الذي خُبِّرتَ عنه/ وقد عاينتني فدع السماعا)، ويقال “أبدى المخضُ عن الزُّبد”، ومن الأمثال المولَّدة “ليس الجمال بالثياب” ومنه قول الشاعر (ليس الجمال بمئزرٍ/ فاعلم وإن رُدِّيتَ بُردا/ إن الجمال معادنٌ ومناقبٌ يورثنَ مجدا).

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.