تفاكر.. ما الفرق بين الحاجة والرغبة؟ (فيديو)

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن موضوع “الاستهلاك: من الحاجة إلى الرغبة”، وثنائية (العرض والطلب) الجدلية في عالم الاقتصاد.

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن موضوع “الاستهلاك: من الحاجة إلى الرغبة”، وثنائية (العرض والطلب) الجدلية في عالم الاقتصاد.

ووقف المرابط في برنامجه -الذي يسلّط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي- على تخلخل العلاقة بين الطرفين.

وأشار المرابط إلى أن تفوّق العرض على الطلب هو الذي أظهر فكرة السوق.

ورأى أن شراء السلع لم يعد يعتمد على الحاجة إليها، بل الرمزية التي أضفيت إليها، واللباس الذي قُدّمت فيه.

وأوضح أن شراء السلعة لم يعد يعتمد على قيمتها النفعية، إنما الرمزية.

وفرّق المرابط بين النفع الذي يلبّي الحاجة والرّمز الذي يرضي الرغبة، وخلص إلى أن الحاجات ضرورية وموضوعية، وتتوقف بمجرد إشباعها، فيما الرغبات شكلية وذاتية ترتبط بالمجتمع والثقافة.