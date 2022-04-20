سلسلة أمثالنا.. “كل الصيد في جوف الفرا” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا).

وقال شبراوي: ذكر أبو الفضل الميداني في (مجمع الأمثال) أن 3 أشخاص خرجوا للصيد، فصاد أحدهم أرنبًا، والآخر ظبيًا، وصاد الثالث حمارًا وحشيًا؛ فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالا وتفاخرا وتطاولا على صاحبهما؛ فقال الثالث “كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا”، فأفحمهما وذهبت كلمته مثلًا.

وتابع: قال ابن السكيت الفَرَاء الحمار الوحشي وجمعه الفِراء (مثل جبل وجِبال)، يقال الفراء والفرا (مهموز ومقصور)، وقال أبو بكر بن دريد “والفرا أعظم ما يُصاد؛ فكلُّ صيدٍ دونه”، وقال ابن عطية جُعل حمار الوحش لجلالته (كأنه) بمنْزلة جميع الصَّيد.

وأضاف: يُضرَب هذا المثل لتعظيم الشخص أو الأمر، ولكل من يُفضَّل على أقرانه، ويُقصد به أن شخصًا واحدًا قد يَفضُل جماعةً ويُغني عنهم، وللرجل الجليل القدر ينوب وحده مناب جماعةٍ، وينزل منزلة عددٍ كثيرٍ في فضله وعلمه (والناس ألفٌ منهمُ كواحِدٍ/ وواحدٌ كالألف إنْ أمرٌ عنى)، ولابن خفاجة الأندلسي (جمع المحاسن كلها فأتى بها/ مصداق: كلُّ الصيدِ في جوفِ الفرا).

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.