سلسلة أمثالنا.. “ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل” مع شاب راوي (فيديو)

نشر اليوتيوبر المصري محمد شبراوي حلقة جديدة من سلسة “أمثالنا” عبر قناته على يوتيوب، بعنوان (ترى الفتيان كالنخل وما يُدريك ما الدخل).

وعن مورد المثل، قال شبراوي: كانت لامرأة عاقلة أختٌ في سن الزواج، تقدّم لها 5 من الشباب للزواج بها، فصارحت أختها بمزايا كلِّ واحدٍ منهم واستشارتها، فقالت المرأة وكانت عاقلة: ترى الفتيان كالنخل وما يُدريك ما الدخل؛ فأرسلتها مثلًا، وكانت تحذر أختها من الانخداع بالمظهر على حساب الجوهر.

واستطرد: الفتيان جمع فتى، ودَخل الرجل ودِخله أي نيته ومذهبه وحقيقة أمره، ومعناه أنك قد ترى الرجل حسن الظاهر ولا تعرف حقيقة أمره، ويُضرب لمن له منظرٌ حسن ولا خير عنده، فالطبلُ يُسمع من بعيد وباطنه من الخيراتِ خاوٍ.

وتناقش سلسلة (أمثالنا) الصلة بين الأمثال الشعبية في العالم العربي وعلاقتها بأصولها في الفصحى، بجانب التأثيرات الاجتماعية والثقافية في توليد الأمثال، وتعبيرها عن آمال الشعوب وآلامها.