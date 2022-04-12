أثر الدراما على المجتمع.. مع مراد علي (فيديو)

تحدث الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة، عن تأثير الإعلام على المجتمع.

تحدث الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة عن تأثير الدراما على المجتمع.

ووقف علي عند تصريح الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي مصر، الذي قال فيه إن “دقيقة الدراما تساوي 100 خطبة جمعة”، وتصريح الممثل محمد نجاتي، الذي قال إن “الفنانين أهم من شيوخ المساجد ودكاترة الجامعة”.

وأوضح علي أن الدراما لها تأثير السحر على الجمهور، مشيرا أن استخدام أكثر من حاسة يؤثر في المتلقي بشكل أكبر.

وأضاف أن الأفكار تتسرب إلى ذهن المشاهد وهو مسترخ، دون أي مجهود، كما أنها تؤثر في كل الفئات عكس الجرائد والكتب.

وقال إن أثر الصورة عامل مهم في تأثير الدراما، وليس الحوار فقط.

وأبرز علي التلاعب الذي يتم بالتركيز على جوانب من حياة البطل وإخفاء أخرى، ما يجعل المتلقي يحب أو يكره الشخصية بتوجيه من المخرج والمؤلف.

ومن أثر الدراما، وفق الدكتور مراد علي، تغيير لغة الحوار في المجتمع، إذ يصبح المتداول على الشاشة على لسان الناس لاحقًا، مشددًا على أن السمو بلغة الحوار وتهذيب أخلاق المجتمع يحتاج إلى القدوة في الدراما، فيما يحدث العكس.

وخلص إلى ضرورة استخدام الدراما لبناء مجتمع سليم وزرع القيم وبناء جسور بين الناس.