مراد علي: كيف تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على حياتنا؟ (فيديو)

تناول الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، في حلقة جديدة، آثار الحرب الروسية الأوكرانية على حياتنا، والآثار الاقتصادية وتكلفة المعيشة.

تناول الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، في حلقة جديدة، آثار الحرب الروسية الأوكرانية على حياتنا، والآثار الاقتصادية وتكلفة المعيشة.

وتحدث الدكتور مراد عن التفاعل الكبير الذي وجده الهجوم الذي قامت به روسيا ضد أوكرانيا، وتداعي المؤسسات السياسية والاقتصادية العالمية لشجبه وإدانته وفرض العقوبات القاسية على موسكو.

وركز الدكتور مراد على المسألة الاقتصادية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وعن الآثار الاقتصادية للحرب، والتي أكد أنها سيكون لها تأثير كبير.

وتحدث عن أهمية روسيا وأوكرانيا لاقتصاد العالم، إذ تنتج روسيا وأوكرانيا 12% من بترول العالم و17% من الغاز الطبيعي، في حين أن 40% من غاز أوربا و25% من البترول يأتي من روسيا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الأزمة الحالية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز بنسبة أكبر من 75% مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مدمرة على اقتصاديات الدول والشركات.

وتوقع الدكتور مراد علي أن تتأثر بذلك خاصة الدول الفقيرة والنامية والتي تعالني أصلا، مشيرا إلى أن بعض الدول لن يستطيع تحمل التكلفة وقد تهجر الزراعة.