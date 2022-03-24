“تفاكر”.. كيف ابتلع الاقتصاد العالم؟ (فيديو)

ناقش الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامج تفاكر تأثير الاقتصاد على العالم، وأثره في الفرد بشكل شخصي، وكيف صار تعريف الإنسان مرتبطًا بالاقتصاد؟

قال المرابط “نسمع كثيرًا عن مجتمعات الاستهلاك، عن أن الإنسان إما منتج أو مستهلك، أو الإنسان الاقتصاداني، فهكذا صارت الأدبيات تعرّف الإنسان، ولا يمكننا إلا أن نتوقف عند الاقتصاد”.

وأضاف “الاقتصاد هو مجموع الوسائل التي يحقق بها الإنسان حاجيته، وعليه فإنه بعمومه مبني على العرض والطلب، أي أن عرض المنتوجات وبالتالي إنتاجها مرهون بوجود الطلب”.

وأشار إلى أنه “مع نظام الاستهلاك ستحدث مجموعة من الانقلابات التي ستجعل من الاقتصاد نظامًا لا يمت بصلة إلى ما كان عليه المفهوم قديمًا، حيث شرع الاقتصاد تدريجيًا في الانفصال عن الأبعاد المكونة للاجتماع”.

وقال إن الاقتصاد حوّل طبيعة علاقته بهذه الأبعاد ليضعها تحت إمرته ويكون هو المحور والمركز، محور بنية الاجتماع الإنسان، لذلك ليس مفاجئًا أن يتحوّل الاقتصاد إلى سلطة بنفسها.

وبيّن أن الاقتصاد أعاد ترسيم الوجود الإنساني بتمديد غاياته ونظام حياته.