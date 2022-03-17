مراد علي: الحرب الروسية على أوكرانيا ونهاية العولمة (فيديو)

واصل مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، تناول آثار حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال عليّ إن أحد أهم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ستكون نهاية العولمة.

وأضاف أن الدول الغربية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي سعيدة بإنهاك قوة روسيا في الحرب، وتستخدم أوكرانيا وشعبها ومعاناته وسيلة لاستنزاف موسكو.

وذكر أن الغرب قرر تحطيم مبادئ العولمة التي تقوم على إسقاط الحدود، وأن يصبح العالم كيانًا واحدًا.

وأشار إلى تجميد الدول الغربية احتياطات مالية روسية واستبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت لتحويل الأموال ومصادرة ممتلكات أثرياء روس، متسائلًا عن مصير قواعد الاقتصاد الحر وحماية الملكية الخاصة.

وقال إن هذه التصرفات ستجعل الكثير من الدول تعيد حساباتها في سياساتها المالية، وستتردد في إيداع أموالها في بنوك الدول الغربية، مشيرًا إلى أن الصين بدأت بالفعل في البحث عن بدائل.