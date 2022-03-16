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“الاستهلاك شريعة العصر”.. تفاكر يناقش أسباب هذه الظاهرة وتبعاتها (فيديو)

ناقش الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامج (تفاكر) ظاهرة الاستهلاك التي يتسم بها عالمنا المعاصر.

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وأضاف المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني أن الاستهلاك أصبح شريعة العصر الحديث. وذكر أن الاستهلاك أصبح شريعة للرأسمالية الحديثة. وأوضح المرابط أن إنتاج سلعة معينة مرتبط بالطلب عليها، ومع نظام الاستهلاك أصبح العرض يخلق الطلب على السلع ويحرك عجلة الإنتاج. وتساءل المرابط عن سيطرة ثقافة الاستهلاك على الإنسان في العصر الحديث؟

المصدر : الجزيرة مباشر