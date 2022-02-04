“لماذا نحارب الفساد؟”.. مع مراد علي (فيديو)

استعرض الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية أهمية محاربة الفساد والفاسدين من أجل ضمان حياة آمنة للمواطنين والأجيال القادمة.

لفت الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية إلى أن الهدف الأول من السعي لمحاربة الفساد هو ضمان حياة آمنة للمواطنين والأجيال القادمة.

وقال في حلقته الجديدة عبر سلسلة (الفساد وسنينه) على موقع الجزيرة مباشر إن هدف محاربة الفساد هو ضمان أن يعيش كل شخص في منازل قانونية حاصلة على التراخيص اللازمة التي لا تواجه خطر الانهيار بسبب فساد موظف أو عامل بناء.

وأضاف أن محاربة الفساد ستجنّب البلاد حوادث كارثية مثلما حدث في مبان عدة في الإسكندرية حيث زوّر عدد من تراخيص البناء بسبب الفساد، أو ما حدث مع (عمارة هليوبوليس الشهيرة) التي راح ضحيتها ٩٢ ساكنًا على خلفية مخالفات في مواصفات البناء.

وتابع “احنا بنحارب الفساد علشان حضرتك تبقي مطمن على أولادك لما يروحوا المدرسة. تبقي مطمن إن المدرسة آمنة ولن تنهار عليهم لا قدر الله”.

وأردف أن الإصرار على محاربة الفساد يضمن عدم حصول أطفالك على “وجبات غذائية فاسدة تتسبب في تسممهم”.

واستدرك “محاربة الفساد تضمن أن مديرة مدرسة أطفالك شخصية محترمة تزرع في وجدانهم التقوى والاحترام وليست شخصية فاسدة تزرع فيهم الانحلال والتحايل على القانون”.

وشدد على أن الصمت عن الفساد “تهديد للمجتمعات وسبب أساسي لتخلف الدول والأمم”.

وأعطى مثالًا في حلقته بدولة سنغافورة التي أصرت على محاربة الفساد وعملت على هذا النهج بالتخلص من كل فاسد فتحولت من “دولة متخلفة تعاني من الفقر والجهل والمرض إلى دولة رائدة يتمني الجميع أن يعيش فيها”.