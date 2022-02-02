تفاكر: الأرض لا يمكن أن تستجيب لنمط الاستهلاك الحالي (فيديو)

تطرّق الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن “نمط الاستهلاك واحتضار البيئة” إلى الاحتباس الحراري وأثره على الكون.

تطرّق الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن “نمط الاستهلاك واحتضار البيئة” إلى الاحتباس الحراري وأثره على الكون.

وتحدّث المرابط عن اللامساواة التي يعرفها العالم بخصوص أنماط الاستهلاك، وتأثير نمط استهلاك الدول العظمى على حياة الدول الفقيرة ومآلات ذلك على الطبيعة والكون.

ويُبرز المفكر في برنامجه مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي.

واعتبر رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني -في الحلقة الجديدة- أن الأرض لا يمكن أن تستجيب لنمط الاستهلاك الحالي لأنه فوق طاقتها.

ووقف المفكر عند ما يُسمّى “البصمة الإيكولوجية”، وهي عبارة عن المساحة الأرضية القادرة على تأمين الحاجات من الموارد والطاقة.

وخلص الدكتور المرابط إلى أنه لو تم تعميم نمط الاستهلاك عند الدول الكبرى على الدول كلها فإننا سنكون في حاجة إلى ما بين 3 إلى 8 كواكب من حجم كوكب الأرض.