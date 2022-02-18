حكايتي مع الفساد.. قصة واقعية مع الدكتور مراد علي (فيديو)

واصل الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية حديثه عن الفساد وأثره على المجتمع واقتصاد الدولة في حلقة بعنوان (حكايتي مع الفساد.. قصة من الواقع).

وسرد الدكتور مراد قصة شخصية حصلت معه قبل سنوات، عندما كان رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحدى الشركات العالمية الكبرى.

وقال إن الشركة التي كان يعمل بها حققت نجاحا كبيرا واكتسبت سمعة ممتازة في المنطقة كلها وقتها.

وفي 2008، تلقى اتصالا من مستشارة لأحد الوزراء في دولة عربية. وعرضت عليه المستشارة العمل مع الوزير نائبًا له، وأن يكون مسؤولا عن قطاع هام جدًّا وحيوي في هذه الدولة، مشيرا إلى أن ذلك الوزير كان رجل أعمال كبيرًا.

وقال مراد علي إنه طلب مهلة للتفكير، خاصة أن الوزارة المعنية والقطاع كان مشهورا فيه الفساد، وبعد تفكير أبلغ مستشارة الوزير بأنه على استعداد لقبول المنصب، لكن بشرطين: أن يكون العقد لمدة 3 سنوات، لإتاحة الفرصة لتطبيق عمليات الإصلاح التي يتفق عليها، وألا تمارس عليه أي ضغوط لتمرير قرارات لصالح أي أحد.

وكشف الدكتور مراد أنه فوجئ بمستشارة الوزير وهي تضحك وتقول له “يا دكتور مراد، ده الوزير نفسه لا يستطيع أن يطلب هذين الطلبين”.

ولفت الدكتور مراد إلى أن سنغافورة أجرت تغييرا جذريا في مرتبات الموظفين الحكوميين، وأن مرتب موظف الحكومة في سنغافورة هو الأعلى في العالم، فأصبح الموظّف هناك لا يحتاج إلى رشوة كي يغطي مصاريفه الأساسية.