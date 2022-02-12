“إنها الحرب على السنغال”.. مع مراد علي (فيديو)

انتقد الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية تعامل الإعلام المصري وعدد من المسؤولين مع هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون.

وقارن مراد في حلقة جديدة بين التعامل الودي والأخوي الصادر عن لاعبي السنغال ودخول أحد المسؤولين المصريين على لاعبي المنتخب المصري غرفة تبديل الملابس بعد المباراة معلنا أن الخسارة ما هي إلا “بداية الحرب ضد السنغال”.

وقال مراد “الفريق السنغالي فرحوا ودا طبيعي لأنهم أول مرة يفوزوا بالكأس ولقينا منهم سلوك مهذب مع لاعبينا والموضوع لا هوا مكايدة ولا حرب هو ماتش (مباراة) كورة والمفترض نستمتع به”.

واعتبر أن الأزمة في عدد من المسؤولين مضيفا “تلاقي مسؤول يقعد مع اللعيبة في غرفة الملابس يشبه خسارة الماتش بنكسة وهزيمة ٦٧ التي استشهد فيها ١١ ألف مصري وأكثر من ٧ آلاف فلسطيني وسوري وأردني”.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخبا مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر نهاية العام الجاري، يومي ٢٣ و٢٩ مارس/آذار المقبل.