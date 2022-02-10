تفاكر: خلقنا عالمًا يرتكز على النفعية والبقاء فيه للأقوى لا للأصلح (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع الأرض والإنسان.

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع الأرض والإنسان.

وقال إن عنوان (تفاكر) المختار للبرنامج يعني “التفكير الجماعي، وتركيب الأنظار المختلفة للنظر في الموضوع الواحد”، مضيفا بأن الإنسان في حاجة إلى التفاكر في قضية من حجم موضوع التنمية.

واختار المفكر عنوان “الأرض مريضة بالإنسان” للحلقة 17 من برنامجه، وتحدث فيها عن تحولات النظر في طبيعة الإنسان.

ويرى الدكتور المرابط أن “هناك من يجد الإنسان كائنًا عاملا أو مستهلكا، ومن يراه ذئبا لأخيه الإنسان”.

وناقش رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، كيف أسهمت هذه التصورات في خلق عالم يرتكز على النفعية والاستهلاك، فيكون البقاء فيه للأقوى وليس للأصلح.