“تفاكر”.. القرآن الكريم من الاستشهاد إلى الاستبصار (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن القرآن الكريم من الاستشهاد إلى الاستبصار.

وأوضح المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك بالسياق العالمي- أن النظر في القرآن مسؤولية تتطلب استعدادًا نفسيًّا وذهنيًّا وجاهزية عقلية وروحية.

وأشار رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، إلى أن النظر في آيات القرآن الكريم التي تتناول مسألة التغيير في علاقاتها بالنفس والمجتمع يؤكد أن القرآن يحمل بين دفتيه نفس الخطاب المركوز في فطرة الإنسان.

ووفق المرابط، فإن هناك مقابلة بين الكتاب المسطور (القرآن) والكتاب المركوز (الفطرة)، كما أن هناك مقابلة بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور (الكون)، وهي المعادلة التي نغفل عنها في تعاملنا مع القرآن.

وخلص المرابط إلى أن شيوع الخطاب الوعظي الذي تعامل مع القرآن بمنظور تجزيئي أفقد الآيات عمقها وأبعادها القلبية.