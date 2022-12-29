تفاكر.. في العلاقة ما بين النفس والتغيير (فيديو)

واصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع التغيير وقال إن الباحث في هذا الموضوع يتفاجأ بالأسئلة التي تتراكم بشكل ملفت.

وتناول الدكتور مصطفى المرابط في هذا الصدد الآية الكريمة (إِنَّ اللَّـهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم) والآية الكريمة ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

وقال المرابط إن النفس من المنظور القرآني لها الريادة والقيادة في عملية التغيير سواء كانت سلبا أو إيجابا، فهي مدار التغيير ومحوره، ففيها تغرس البذرة وفيها وأما مظاهر الحياة وواقعها فهي نتاج وثمرة ما غرس في النفس.

وأوضح المرابط قائلا “إذا وجدنا أنفسنا أمام مجتمع تعكس أحواله مظاهر الضعف والتأخر فإننا نستنتج أن أعطابا بنيوية قد ضربت البنية النفسية والذهنية للمجتمع في مقتل واستحكمت بها”.