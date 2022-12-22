“تفاكر” وكيفية بناء السنن الإلهية.. هل الإنسان مسؤول عن واقعه؟ (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” عن كيفية بناء السنن الإلهية من خلال قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” عن كيفية بناء السنن الإلهية من خلال قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}. (سورة الرعد: 11).

وأوضح المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وبالسياق العالمي- أن هذه الآية تصب في نفس اتجاه آية أخرى تؤكد فكرة السننية في الاجتماع الإنساني التي لا تحيد عنها المجتمعات الإنسانية.

يقول فيها الله عز وجل {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. (سورة الأنفال: 53).

وأشار رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، إلى أن الآية جاءت لتبصرنا بالمسار المنطقي والخطوات الموضوعية لبلورة قانون سنني.

ووفق المرابط، فإن الإنسان مسؤول عن واقعه ولا يجري إلا ما تقرر وفق السنن الاجتماعية أي وفق اختيارات الإنسان ومواقفه.

وخلص المرابط إلى الإنسان لا يحصد إلا نتيجة ما غرسه وفق سنة إلهية، كما تؤكده خلاصات نظرية تم استنتاجها من دروس عملية أو استخلاصها من تجارب متواترة عرفتها أقوام مختلفة زمانًا ومكانًا.