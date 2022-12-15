تفاكر.. هل يضيع التفسير التجزيئي للقرآن الكريم المعنى الأصلي؟ (فيديو)

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن التهيب من الاستدلال بالقرآن الكريم.

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن التهيب من الاستدلال بالقرآن الكريم.

واستدل المرابط بآية “سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد”، ورأى أنها تربط بين القرآن (الكتاب المسطور) والفطرة (الكتاب المركوز) والكون (الكتاب المنظور).

وأشار المرابط إلى آية “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” معتبرا أنه ينطبق عليها ضياع المعنى الأصلي وسط تعدد التأويلات، مع التنويه أنه غلب على الكثيرين الطابع الوعظي في التفسير.

ووقف المرابط في برنامجه -الذي يسلّط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي- على ضرورة انتهاج التفسير الموضوعي بدل التجزيئي، والتأويل المنهجي بدل التفسير الوعظي.