تفاكر.. هل ساهمت النخب في أزمة العالم العربي الإسلامي (فيديو)

واصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) تحديد المسببات لما يعتبر أزمة في العالم العربي الإسلامي.

واصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) تحديد المسببات لما يعتبر أزمة في العالم العربي الإسلامي.

وحاول الدكتور الإجابة على سؤال “هل النخب جزء من الحل أم من المشكل؟”.

وأوضح أنها تمثل مجمل التيارات السياسية والأيديولوجية التي تداولت على المجتمعات العربية الإسلامية بعد الاستقلالات.

وخلص المرابط إلى أنها ورغم التضحيات التي قدمتها في وجه الاحتلال وجهودها في بناء الدولة الحديثة، إلا أن أغلبها كان ينهل من معين خارج ثقافة المجتمع، حتى أصبحت جزءا من الأزمة.