تفاكر.. العلاقة بين الجغرافيا الثقافية والسياسية وتأثيرها على المجتمعات العربية (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) العلاقة بين الجغرافيا الثقافية والجغرافيا السياسية وتأثيرها على المجتمعات العربية والإسلامية.

تناول الدكتورمصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقته الجديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع “العلاقة المنفصلة بين الجغرافيا الثقافية والجغرافيا السياسية وتأثير هذه العلاقة على مستويات التغيير في المجتمعات العربية والإسلامية”.

وقال في برنامجه إن المجتمعات العربية والإسلامية عاشت ولا زالت تعيش أزمة بنيوية مركبة منذ عقود طويلة وهو ما يحول اليوم دون تحقيق شروط التغيير.

وأضاف المرابط أن هناك عناصر ذاتية وأخرى موضوعية مقاومة للإصلاح في المجتمعات العربية. مضيفا أن العولمة ومراحل تطور النظام العالمي حال دون تحقيق حالة من التفاعل الإيجابي بين الإنسان العربي والعالم.

وأوضح أن التجاذبات السياسية والايدلوجية وعدم وجود دور واضح للدولة أوقع هذه المجتمعات في حالة مستمرة من الانكسار المستمر.

وخلص المرابط إلى القول إن خروج العرب من دائرة التخلف والانكسار رهين بالوصول إلى حالة من التفاعل الايجابي بين الجغرافيا السياسية للمجتمعات العربية وعلاقتها بالجغرافيا الثقافية.