صفات القائد الذي نحتاجه للتغيير.. مع مراد علي (فيديو)

واصل الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- الحديث عن دروس القيادة والإدارة عبر استعراض تجارب لشخصيات مختلفة.

واصل الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- الحديث عن دروس القيادة والإدارة عبر استعراض تجارب لشخصيات مختلفة.

وتحدث علي في حلقته الجديدة عن المؤرخ الأمريكي المتخصص في العلوم السياسية جيمس بيرنز من سبعينات القرن الماضي، والذي درس سير الشخصيات التي أثرت في مسار التاريخ.

وقال إن بيرنز وجد بين هذه الشخصيات القيادية التاريخية صفات وسمات مشتركة، وألف من خلال سيَرها كتابه “القيادة”، وطرح فيه ما أطلق عليه نظرية القيادة التحويلية.

وأوضح مراد علي أن فكرة القيادة التحويلية تدور حول توفر القائد على رؤية ملهمة وواضحة، يؤمن بها ويستطيع إقناع أنصاره أو موظفيه بها.

وذهب إلى أن القائد التحويلي يمكنه أن يقود عمليات تغيير جذرية من خلال ترجمة رؤيته الواضحة إلى خطط على الأرض وتحويلها إلى واقع ملموس.

وقال إن القدوة والمثل الأعلى في القيادة التحويلية، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا عليهم السلام، ثم مضى في حلقته إلى ذكر نماذج أخرى عربية وأجنبية.