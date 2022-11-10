تفاكر.. كيف يمكن قراءة وجهة العالم المعاصر؟ (فيديو)

تطرّق الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إلى الاجتماع العربي الإسلامي ونظام الحضارة، قبل أن يتساءل “هل من منهج لمقاربة هذه العلاقة؟”.

تطرّق الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إلى الاجتماع العربي الإسلامي ونظام الحضارة، قبل أن يتساءل “هل من منهج لمقاربة هذه العلاقة؟”.

ووقف المرابط في برنامجه -الذي يسلّط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي- عند فترة مطالع القرن 21.

ووصف الفترة بـ”فترة مخاض” تُرتب فيها القسمات النهائية لوجه الحضارة المعاصرة.

ومضى الدكتور المرابط إلى أن ما حبلت به من الأحداث -التي كانت في كثير منها امتداد لما عرفه القرن الماضي من تحولات- عجّلت بالكشف عن معالم وملامح عالم الغد.