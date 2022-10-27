مع مراد علي.. عندما رفض أيزنهاور دخول السياسة من المؤسسة العسكرية (فيديو)

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة من سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، جانبًا آخر من شخصية أيزنهاور بوصفه نموذجًا للقيادة والإدارة.

تناول الدكتور مراد علي -المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية- في حلقة جديدة من سلسلة حلقاته عن “الإدارة الناجحة”، جانبًا آخر من شخصية أيزنهاور بوصفه نموذجًا للقيادة والإدارة.

وقال مراد إن الرئيس هاري ترومان عرض على أيزنهاور -الذي شغل منصب الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، وكان قبل ذلك قائدًا لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية- الترشح للانتخابات سنة 1948.

وأشار إلى أن ترومان كان حينها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ورأى أن ترشح أيزنهاور للانتخابات هو مكسب للبلاد.

وأشاد الدكتور علي بأن ترومان كان على الاستعداد لأن يتنازل عن الرئاسة بعد أن رأى شخصًا قد يسيّر البلاد أفضل منه.

ووقف خبير الإدارة الاستراتيجية عند رد أيزنهاور على ترومان، الذي رفض الترشح لمنصب الرئيس، مبررا ذلك بأن دخوله السياسة مباشرة من المؤسسة العسكرية سيعطي انطباعا سيّئًا بأن العسكر هم من يحكم.

وشدد على أنه لا ينبغي أخذ هذه الشخصيات قدوة، وإنما التركيز فقط على أسلوب عملها الذي نجحت به وحققت إنجازات كبيرة لأوطانها.