“تفاكر”.. لحظة التقاء الحضارتين الإسلامية والغربية (فيديو)

تساءل الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) على الجزيرة مباشر : هل التجزئة الجغرافية والسياسية قانون يتحكم في معادلة النهوض والانحطاط؟

وتحدث الدكتور مصطفى المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي بالسياق العالمي- عن التقاء حضارة المسلمين بحضارة الغرب في مرحلته الأخيرة.

وقال إن اجتماع والتقاء حضارة المسلمين بحضار الغرب في مرحلته الأخيرة كان يعبّر عن لحظتين جوهريتين في تاريخ الحضارتين، هما لحظة انحدار حضارة المسلمين وتراجعها ولحظة صعود حضارة الغرب وانطلاقتها.

وأكد رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، أنه لا مجال للأطروحات التي تصنف كل حضارة منغلقة على نفسها ومكتفية بذاتها، مشيرًا إلى أن ولفهم الاجتماع الإسلامي يجب الوعي بالاجتماع الغربي.