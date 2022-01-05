تفاكر.. أيهما يفكر: العلم أم الإيمان؟ (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع العلم والإيمان، مبرزا سؤالا رئيسيا: “أيهما يفكر: العلم أم الإيمان؟”.

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع العلم والإيمان، مبرزا سؤالا رئيسيا: “أيهما يفكر: العلم أم الإيمان؟”.

وقال إن “هذه الجدلية مرتبكة ومضطربة، إلا إنه عند مقارنة أسئلة الإنسان ومشكلاته يتأكد لنا أن العلم لوحده ليس بكاف ولا واف للإجابة عن مشكلاته، وهذا ما يفسر أسباب حضور الدين والفن بجانب العلم”.

وأوضح أن “العلم يعمل ضمن القوانين الفيزيائية والتطور البيولوجي، بينما الدين والفن يعملان عكس التطور البيولوجي، وأن الإنسان لا يصبح إنسانا إلا إذا أنكر الحيوان الذي بداخله”.

وقال إنه “لم يعد يشف غليل الإنسان كل الأجوبة التي يقدمها العلم، لأنها أسئلة تعنى بالعالم المادي الأفقي، لكن الإنسان يتطلع إلى أجوبة تنتمي إلى العالم العمودي، لذلك لم يكتف الإنسان بالأسئلة التي تختص بالوسائل، إنما تجاوزها للأسئلة التي تختص بالغايات، ولم يتوقف عند سؤال لماذا أحيا، بل كيف أحيا، ولم يكتف بعالم الشهادة، إنما يطوق لمعرفة ما وراءها”.