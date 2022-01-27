تفاكر: وضع الكوكب يدعو إلى الشك في ما يسمى “أسطورة التنمية”

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط في الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) عن “البيئة: البعد الغائب عن التنمية” بين من يعدها غاية ومن يجدها وسيلة.

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط في الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) عن “البيئة: البعد الغائب عن التنمية” بين من يعدها غاية ومن يجدها وسيلة.

وأفاد المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- أننا صرنا أمام صنمية جديدة حوّلت التنمية من مفهوم تاريخي وثقافي إلى مفهوم أسطوري أقرب إلى المقدس.

وأشار رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني إلى أن ضحايا الكوارث الطبيعية، وحدها، يقدر بـ69 مليون نسمة، وأن كوكب الأرض لم يعد قادرًا على هذا النمط من التنمية.

ووقف المرابط عند كون الكوكب يحتضر، وأن المؤشرات كلها الضامنة لاستمرار الحياة مهددة وفي تراجع متواصل.

وذهب المفكّر إلى أن الوضع مقلق ويدعو إلى الخوف والحذر، وهو ما يدعو إلى الشك في ما يسمى “أسطورة التنمية” التي ترى الطبيعة خزانًا غير نافد.

وخلص المرابط إلى أن الإنسان هو سبب مرض الكوكب، وأن فيروس كورونا قد يكون شاهدًا على ذلك، متسائلًا عن سبيل للخروج من هذا الوضع.