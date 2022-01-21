الفساد في عصر كورونا.. مع مراد علي (فيديو)

ركّز الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية في حلقة بعنوان: (الفساد في عصر كورونا) على مفارقة تظهر كيفية امتثال الأفراد والحكومات المختلفة لقوانين مكافحة جائحة كورونا.

استعرض الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، في حلقة جديدة من سلسلة حلقاته عن الفساد وأثره في المجتمع وحياة الناس على الجزيرة مباشر وقائع تبرز بعض ملامح الفساد المرتبطة بجائحة كورونا.

وركّز علي في حلقته التي حملت اسم “الفساد في عصر كورونا” على مفارقة تظهر كيفية امتثال الأفراد والحكومات المختلفة للقوانين المرافقة لتدابير مكافحة الجائحة.

وقارن بين واقعة منع دخول نوفاك دجوكوفيتش المصنّف الأول في عالم التنس إلى أستراليا لعدم حصوله على لقاح كورونا، وظهور مذيع على شاشة تلفزيون دولة عربية من مكان عمل يضم الآلاف وإعلانه على الهواء احتمالية إصابته بفيروس كورونا ضاربًا بقوانين الحجر عرض الحائط.

وبينما أُلزم المصنّف الأول في عالم التنس فعليًا بمغادرة أستراليا، وتم ترحيله عملًا بالقوانين والقواعد الطبية في البلاد، بينما لم يهتم المذيع العربي بحياة المحيطين به مبررًا موقفه بأنه ظهر لنعي زميل له.

وقال مراد علي عن واقعة دجوكوفيتش “حتى لو كان بطل العالم، المهم إنفاذ القانون وأن يكون الجميع سواسية، لا استثناءات ولا مراوغات، وبالفعل تم ترحيل اللاعب بناء على أمر قضائي”.

وأضاف “لنقارن ما حدث في أستراليا وواقعة المذيع وهو أيضًا برلماني أذاع برنامجه من مبنى يضم نحو 43 ألف موظف، وتبدو عليه أعراض المرض”.

ورغم غضب الرأي العام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الدول العربية أشار مراد إلى أن “شيئًا لم يحدث، ولم تتم محاسبة هذا المذيع أو توجيه أي لوم رسمي له”.

وأردف “هذا هو أحد الفوارق التي تؤدي لتقدم أمم وتأخر أخرى. المساواة والعدل وتطبيق القانون على الجميع، وهي مبادئ ينص عليها ديننا”.

يشار إلى المذيع المصري يوسف الحسيني ظهر في برنامجه (التاسعة) على القناة الأولى المصرية، قبل يومين، معلنًا إصابته بالمتحور الجديد من كورونا وقال “بدون قلق، غالبًا أنا مصاب بأوميكرون، وهذه ليست الأزمة، لكن الأزمة أنني لم أستطع الحضور أمس”.

وأضاف “أنا جاي النهارده مخصوص علشان لازم يكون فيه تأبين للأستاذ الراحل وائل الإبراشي من داخل الاستوديو اللي بدأ فيه”.